Украина и Польша предложат странам Балтии создать миротворческую бригаду

Украина и Польша будут предлагать странам Балтии приобщиться к созданию совместной миротворческой бригады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр обороны Польши Богдан КЛИХ сегодня во время встречи с министром обороны Украины Юрием ЕХАНУРОВЫМ, которая состоялась сегодня в рамках визита украинской делегации в Варшаву.

По словам главы оборонного ведомства Польши, предметом переговоров делегаций двух стран было сотрудничество в военно-технических сферах, в частности, обмен опытом и совместное участие в миротворческих операциях.

Как отметил Б.КЛИХ, Украина и Польша приняли протокол решения о том, чтобы предложить странам Балтии – Литве, Латвии и Эстонии – присоедиться к созданию совместного миротворческого подразделения уровня бригады.

«У меня нет никаких сомнений, что этот вопрос получит политическую поддержку со стороны Украины, равно как и украинская сторона не должна сомневаться, что это будет поддержано на высшем политическом уровне в Польше», - сказал Б.КЛИХ.

По его убеждению, участию Польши, Украины и стан Балтии в совместной миротворческой бригаде будет иметь позитивную основу, ведь позволит объединить Украину, которая не является членом НАТО, Польшу и три прибалтийских страны, которые являются членами НАТО.

Как сообщил министр обороны Польши, украинско-польско-балтийская бригада должна быть сформированная не позже конца 2012 года.