Комитет Госдумы разрешил Путину наказывать страны на его усмотрение

Комитет Госдумы по экономической политике, предпринимательству и туризму рекомендовал принять в первом чтении законопроект, предусматривающий право президента на введение экономических санкций в отношении других стран, пишет интернет-издание "Грани.ру".

Как пояснил один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по кредитным организациям и финансовым рынкам Владислав Резник, документ предполагает, что в случае возникновения международной чрезвычайной ситуации президент РФ принимает решение о применении специальных экономических мер. Предложения о применении этих мер могут быть внесены президенту палатами Федерального Собрания и правительством РФ.

Согласно законопроекту, наказание на страну может быть наложено за действие какой-либо компании или даже одного человека, если они "создают международную чрезвычайную ситуацию".

На рассмотрение в Госдуму проект закона был внесен фракцией "Единая Россия", спустя три недели после того, как Владимир Путин попросил депутатов дать правовое обеспечение экономическим санкциям, введенным в отношении Грузии.

Ко второму чтению думский комитет предложил уточнить перечень "специальных экономических мер". В частности, речь идет об ограничениях на осуществление туристической деятельности и о запрещении участия в международных научных программах.

Лента.ру