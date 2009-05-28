Газпром: очередного газового кризиса в Украине еще можно избежать
19:34, 28 мая 2009Мир
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"Время не ждет"
Очередного газового кризиса в Украине еще можно избежать, если Европа совместно с Россией профинансирует его предотвращение, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Пока еще газового кризиса в Украине можно избежать. Для этого Европа и Россия должны совместно инвестировать в его предотвращение. Время не ждет", - цитирует слова Миллера РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу холдинга.
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