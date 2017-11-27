В Дании 17-летнюю девушку осудили на 8 лет за попытку взорвать две школы
В мае этого года районный суд датского города Хольбек северо-западной Зеландии приговорил девушку к шести годам лишения свободы.
В Дании апелляционный суд признал 17-летнюю девушку виновной в подготовке теракта и повысил ей срок лишения свободы.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на датскую газету Ekstra Bladet.
В мае этого года районный суд датского города Хольбек северо-западной Зеландии приговорил девушку к шести годам лишения свободы.
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Апелляционный суд подтвердил выводы о вине девушки и сообщил о повышении срока лишения свободы на два года.
Ей было всего 15 лет, когда она занялась подготовкой теракта. В частности, она намеревалась взорвать школу, в которой училась сама, и еврейскую школу в Копенгагене.
Во время обыска в ее квартире полиция обнаружила инструкции и химические препараты для изготовления взрывных устройств.