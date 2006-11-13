МИД отвергает обвинения Януковича

Министерство иностранных дел Украины отвергает обвинения премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА в адрес министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА в том, что встреча премьера с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ не состоялась по вине Б.ТАРАСЮКА.

Об этом УНИАН сказал начальник Управления государственного протокола МИД Украины Александр МЕДОВНИКОВ.

Он отметил, что встреча Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ планировалась на 10.00 понедельника, 6 ноября. По словам А.МЕДОВНИКОВА, 3 ноября Кабинет министров через свои службы информировал МИД о том, что запланированная на 10.00 утра встреча с премьером состояться не может, потому что в графике премьера было возложение цветов к Могиле неизвестного солдата в связи с годовщиной освобождения Киева от фашистов.

В этой связи МИД внес коррективы в программу и предложил Кабинету министров возможность встречи Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ с 11.00 до 12.00 или же с 14.00 до 15.00. А.МЕДОВНИКОВ отметил, что эти сроки не были восприняты в Кабинете министров.

В то же время, в правительстве заявили о возможности проведения встречи лишь в 14.30, что, как отметил начальник управления, не подходило по многим причинам. По его словам, планировалось, что встреча с премьер-министром будет длиться один час, но, учитывая, что на 15.00 была запланирована встреча Т.ДЭВИСА с Президентом, а также время, необходимое на перевод и переход из одного здания в другое, встреча могла длиться лишь 15 минут, что не отвечало уровню.

По словам А.МЕДОВНИКОВА, и украинская, и европейская стороны настаивали на полномасштабной встрече длительностью как минимум один час.

Он сообщил, что МИД советовался с членами делегации, которые сопровождали Т.ДЭВИСА, и они отнеслись к ситуации с пониманием.

Как сообщал УНИАН, накануне премьер-министр В.ЯНУКОВИЧ заявил, что «благодаря позиции» МИД, была сорвана его встреча с генеральным секретарем Совета Европы Терри ДЭВИСОМ. В частности, премьер сообщил, что встреча была сорвана из-за того, что председатель Совета Европы «задержался на ланче у министра иностранных дел».

«Это вопрос международных отношений. И когда сидит человек такой недобросовестный и безответственный, как Б.ТАРАСЮК, он думает, что В.ЯНУКОВИЧУ делает плохо? Он делает плохо стране», - отметил премьер. (УНИАН: запланированная на 6 ноября встреча в Киеве Т.ДЭВИСА с В.ЯНУКОВИЧЕМ не состоялась. Народный депутат Анна ГЕРМАН объяснила, что встреча не состоялась из-за Б.ТАРАСЮКА. В то же время в офисе Генсека Совета Европы сообщили, что Т.ДЭВИС не смог встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ из-за изменения планов украинского премьера, который решил принять участие в церемонии возложения цветов по случаю освобождения Киева от нацистской оккупации).