Медведев печалится: украинская власть запретила смотреть в его сторону?

Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ надеется, что украинские власти перестанут ориентироваться исключительно на Запад и будут развивать сотрудничество с Россией, в том числе на региональном уровне.

Об этом он сказал во время беседы с активом ЛДПР, передает РИА «Новости».

В частности, говоря о межрегиональном сотрудничестве на пространстве СНГ, Д.МЕДВЕДЕВ заметил, что "у России были традиционно очень хорошие связи со странами Содружества, они остаются и сейчас". В качестве примера он назвал Казахстан и ряд двусторонних проектов.

"Есть и отрицательные примеры", - добавил Д.МЕДВЕДЕВ, пояснив, что "раньше у нас было очень тесное, продвинутое сотрудничество с украинскими регионами".

"Но после смены власти в Украине это сотрудничество было заблокировано... И мне говорили губернаторы с той стороны, что мы, конечно, понимаем, но у нас такой сигнал, потому что у нас другой вектор развития - в западном направлении. Это очень печально, надеюсь, что ситуация изменится", - сказал Президент РФ.