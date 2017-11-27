Шведский политик ушел из партии после того, как назвал мусульман "не совсем людьми"

Шведский политик Мартин Стрид ушел из партии «Шведские демократы» после того, как назвал мусульман «не совсем людьми».

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на The Local.

Стрид, местный политик из города Бурленге, рассказал участникам национальной конференции в Норрчепинг, что существует «шкала от 1 до 100».

"На одном конце шкалы вы на 100 процентов человек, личность, все, что является частью этой концепции. А на другом конце шкалы вы на 100 процентов мусульманин», — сказал он.

Стрид заявил, что «все мусульмане находятся «где-то в этой шкале» и что участники «Исламского государства» близки к 100-процентным мусульманам».

«Если вы бывший мусульманин, то вы прошли достаточно далеко до того, чтобы быть человеком в полной мере», — сказал он.

Он также заявил, что хочет «освободить мусульман от ислама, и цель состоит в том, чтобы они присоединились вместо этого к «Шведским демократам».

Сообщается, что секретарь партии Ричард Джомсхоф назвал высказывания Стрида расизмом и сказал, что надеется, что его немедленно исключат, а депутат партии Джулия Кронлид назвала его заявление «вредным».

Стрид извинился за комментарии, но все равно оставил партию.