В ДТП в Болгарии погибли 15 православных паломников

На юге Болгарии пассажирский автобус врезался в группу людей на горной дороге, 15 человек погибли, более 30 получили ранения и травмы. Пострадавшие госпитализированы, состояние четверых оценивается как очень тяжелое, сообщает AP.

ДТП произошло в районе города Ямбол в 260 километрах к юго-востоку от Софии. Автобус перевозил пожилых людей для участия в религиозной ярмарке, которую городские власти устроили в отмечаемый сегодня православными праздник Вознесения.

Но на крутом спуске водитель не справился с управлением из-за отказа тормозов, и автобус врезался в группу пеших паломников, направлявшихся на ту же ярмарку. Они в основном и стали жертвами ДТП, из пассажиров автобуса погибли двое.

Правительство Болгарии объявило 29 мая национальный траур.