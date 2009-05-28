В России задержали украинцев, которые торговали деталями зенитных комплексов

Сотрудники Петербургской таможни и военной контрразведки Ленинградского военного округа задержали более десяти участников международной организованной преступной группы, состоявшей из бывших и действующих военнослужащих ВВС и ПВО.

В состав преступной группы также входят граждане Беларуси и Украины, передает «Газета.ру».

По данным правоохранительных органов РФ, задержаные организовали хищение и вывоз в Белорусь, Украину, Болгарию и Казахстан запчастей радиолокационного оборудования, комплектующих к зенитно-ракетным комплексам С-75, С-125, С-200, С-300, в том числе с грифом «секретно».

По словам представителя Северо-Западного таможенного управления, предотвращена попытка вывоза из России 65 наименований блоков, агрегатов и узлов. Из них имеющих гриф «секретно» – более 40. Задержано в совокупности около 20 тонн военно-технического имущества, приготовленного для контрабандной поставки за границу. Тем самым ликвидировано несколько устойчивых контрабандных каналов, существовавших на протяжении не менее двух лет.

Все детали и запчасти покупались или похищались со складов российской 6-й армии ВВС и ПВО, штаб которой расположен в Санкт-Петербурге.