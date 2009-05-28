ЕС ввел безвизовый режим с Барбадосом

Европейский Союз ввел безвизовый режим с рядом островных государств Карибского моря и Индийского океана.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, сегодня заместитель министра иностранных дел председательствующей в ЕС Чехии Хелена БАМБАСОВА и вице-президент Еврокомиссии, ответственный за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Жак БАРРО со стороны ЕС подписали соответствующие соглашения с Антигуа и Барбуда, Багамскими островами, Сент-Киттс и Невис, Маврикием, Барбадосом и Сейшельскими островами.

Соглашения предусматривают возможность безвизовых путешествий для владельцев всех видов паспортов на срок до 3 месяцев.

Соглашения начнут применяться уже с сегодняшнего дня еще до их окончательной ратификации.