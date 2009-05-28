Газпром до сих пор держит Польшу на голодном пайке

"Газпром" до сих пор не возобновил дополнительные поставки газа в Польшу, которая с января недополучает около 25% импортного газа по контракту со швейцарским трейдером RosUkrEnergo, совладельцем которого является российский газовый монополист.

Как сообщает TVN24, возобновление поставок обсуждал 27 мая с российским министром по делам энергетики Сергеем ШМАТКО польский вице-премьер Вальдемар ПАВЛЯК.

Он напомнил, что польская сторона давно утвердила парафированный 8 мая национальной PGNIG и "Газпромом" договор о поставке дополнительных 1 млрд. кубометров газа до 30 сентября, чего не сделали до сих пор россияне.

«Министр ШМАТКО сигнализировал, что согласие с российской стороны также есть, значит, за несколько дней дело будет положительно решено», - сказал В.ПАВЛЯК журналистам.

Вице-министр также сообщил, что на следующей неделе поедет на экономический форум в Санкт-Петербург, где встретится с С.ШМАТКО. Кроме того, он не исключил возможности встречи с российским вице-премьером Игорем СЕЧИНЫМ и с главой "Газпрома" Алексеем МИЛЛЕРОМ.

В.ПАВЛЯК назвал ключевым для возобновления дополнительных поставок внесение изменений в Ямальский договор с 1993 года, который определяет условия поставки российского газа по территории Польши в Германию.

Глава правления PGNiG Михал ШУБСКИЙ сказал в среду РАР, что не знает причин, почему "Газпром" до сих пор не утвердил ранее парафированный договор и не начал поставлять газ.

По сообщению PGNIG, которым владеет УНИАН, оценочная стоимость газа в парафированном контракте с "Газпромом" составляет около 300 млн. долларов. Его окончательная стоимость будет определяться по формуле, в основе которой мировые цены на нефтепродукты.

PGNIG по контракту с RUE с ноября 2006 года до 2010 года должна была получать 2,3-2,5 млрд. кубометров газа.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля В.ПАВЛЯК не исключил возможности подписания нового контракта с «Газпромом» до апреля. Позже он и представители PGNIG говорили, что надеются на подписание контракта в начале мая.