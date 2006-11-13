Стремление к ”сладкой жизни” обошлось в 75 миллионов евро

Еврокомиссия объявила в понедельник о наложении штрафов на общую сумму порядка 75 миллионов евро на Эстонию, Кипр, Латвию, Словакию и Мальту.

Эти деньги страны-члены Евросоюза должны будут уплатить в ближайшие пять лет за выявленные у них излишки запасов сахара, сообщили в пресс-службе Еврокомиссии.

К вступающим в ЕС государствам в обязательном порядке предъявляется требование избавиться от избыточных запасов продовольствия во избежание дисбаланса на рынке ЕС.

Самые большие суммы штрафа - более 45 и 19 миллионов евро соответственно - предстоит выплатить в бюджет ЕС Эстонии и Кипру.

РИА новости