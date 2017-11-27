ВМС Аргентины допустили, что экипаж пропавшей подлодки может оставаться в живых
03:28, 27 ноября 2017Мир
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Также в ВМС пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа не могут.
Пропавшая подлодка «Сан-Хуан» / фото Argentina's Defense Ministry
Официальный представитель ВМС Аргентины Энрике Бальби не исключает, что экипаж пропавшей подлодки «Сан-Хуан» может оставаться в живых. Об этом сообщает канал Todo Noticias.
Бальби отметил, что пока подтвердить или опровергнуть информацию о состоянии членов экипажа ВМС не могут.
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«Мы пытаемся проявлять уважение. Хотя поиски ведутся уже 11 дней, это не означает, что они (моряки. — ред.) не могут находиться в ситуации экстремального выживания», — сказал он.
Ранее сообщалось, что аргентинскую подлодку до исчезновения покинули два человека.
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