Стали известны результаты детского Евровидения-2017
00:57, 27 ноября 2017Мир
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Победительницей стала представительница России.
Россиянка набрала 188 баллов / фото twitter.com/EurovisionJr
Россиянка Полина Богучевич выиграла финал детского Евровидения, который состоялся в Тбилиси 26 ноября. Об этом говорится на официальной странице конкурса в Twitter.
Россиянка набрала 188 баллов.
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Совсем немного для победы не хватило Григолу Кипшидзе из Грузии – он набрал 185 баллов и занял второе место. На третьем - Изабелла Кларк из Австралии (172 баллов).
Украину на детском Евровидении представляла Анастасия Багинская. Набрав 147 баллов, она заняла седьмое место.
Всего в финале детского Евровидения-2017 принимали участие 16 конкурсантов.
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