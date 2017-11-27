Стали известны результаты детского Евровидения-2017

Россиянка Полина Богучевич выиграла финал детского Евровидения, который состоялся в Тбилиси 26 ноября. Об этом говорится на официальной странице конкурса в Twitter.

Россиянка набрала 188 баллов.

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Совсем немного для победы не хватило Григолу Кипшидзе из Грузии – он набрал 185 баллов и занял второе место. На третьем - Изабелла Кларк из Австралии (172 баллов).

Украину на детском Евровидении представляла Анастасия Багинская. Набрав 147 баллов, она заняла седьмое место.

Всего в финале детского Евровидения-2017 принимали участие 16 конкурсантов.