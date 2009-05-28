Парламент Молдовы во второй раз попытается избрать Президента

Парламент Республики Молдова сегодня повторно будет избирать Президента страны, который сменит на этом посту коммуниста Владимира ВОРОНИНА.

Если сегодня выборы снова будут провальными, то парламент распустят и назначат внеочередные общие выборы, передает радио «Свобода».

Кандидатом на пост Президента молдавские коммунисты повторно выдвинули премьер-министра Зинаиду ГРЕЧАНУЮ.

Как сообщалось, 20 мая во время первой попытки избрать Президента Молдовы коммунистам не хватило одного голоса для избрания своего кандидата, З.ГРЕЧАНОЙ, главой государства. Депутаты от оппозиции голосование бойкотировали.