Туркомпании в Польше снижают стоимость путевок до 50%

Туристические компании в Польше из-за экономического кризиса снижают стоимость путевок, в некоторых случаях - до 50%.

Как пишет газета Polska, в первом квартале в зарубежных поездках побывали 8,4 млн. поляков, что на 20% меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

Издание отметило, что туристические агентства готовились к росту продаж и подготовили, по меньшей мере, столько же предложений (если не больше) туров, как и в прошлом году, и теперь вынуждены снижать цены.

Газета заметила, что в мае путевку можно купить дешевле, чем в январе, когда традиционно путевки предлагаются по самой низкой цене.

«За неделю отдыха, начиная с 4 июня, в популярной гостинице Residence El Kantaoui в Тунисе за триста метров от моря с завтраком и полдником в форме буфета заплатим около 200 долларов (нынешний курс составляет 3,2 злотых за 1 доллар) с включенным авиаперелетом в обе стороны», - пишет газета. По данным издания, это приблизительно на 100 долларов дешевле, чем в январе.

Polska отметила также дешевизну путевок, когда турист самостоятельно добирается к месту отдыха. Например, неделя в Италии на побережье Адриатического моря в начале июня в трехзвездочной гостинице без питания обойдется немногим более 100 долларов с человека. Авиабилет, по данным издания, в этот период можно купить от 90 до 125 долларов.

По данным eSKY.pl, на которые ссылается газета, средняя цена авиабилета в этом году составляла около 120 долларов, что на 20 долларов дешевле, чем в прошлом году.

Представители туристических компаний заверяют, что цены больше не будут снижаться, но независимые эксперты не исключают дальнейшего спада цен в турбизнесе и широкого выбора предложений last minute.