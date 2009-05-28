США подтверждают свои обязательства по обороне Японии и Южной Кореи

США подтверждают свои союзнические обязательства перед Японией и Южной Кореей, однако надеются, что Пхеньян вернется за стол переговоров по северокорейской ядерной проблеме. Об этом сообщила журналистам государственный секретарь США Хиллари Клинтон, передает Reuters. "Я хочу подтвердить обязательства, которые США имеют сейчас и намерены всегда уважать в будущем, по защите Южной Кореи и Японии", - сказала Х.Клинтон.

Накануне, напоминает РосБизнесКонсалтинг, КНДР заявила о выходе из соглашения о перемирии с Южной Кореей, которое было подписано 56 лет назад и ознаменовало собой окончание Корейской войны. Кроме того, КНДР отметила, что не гарантирует безопасность южнокорейских и американских военных кораблей, находящихся у спорной западной морской границы между двумя Кореями. Власти КНДР также заявили, что присоединение Сеула к американской кампании по распространению безопасности (Proliferation Security Initiative, PSI), предусматривающей перехват судов, заподозренных в перевозке оружия массового уничтожения, равносильно объявлению войны. По их словам, Северная Корея примет "немедленные и жесткие военные меры" против любой попытки задержать и обыскать северокорейские суда в рамках этой кампании.