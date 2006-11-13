Совет Европы не признает референдум в Южной Осетии

Совет Европы считает «бесполезным и несправедливым» референдум в Южной Осетии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Совета Европы, об этом говорится в комментарии генерального секретаря Совета Европы Терри ДЭВИСА в связи с голосованием, прошедшем в воскресение в «cепаратистском регионе Грузии».

«Референдум в Южной Осетии был ненужным, бесполезным и несправедливым», - заявил Т.ДЭВИС.

«Его результаты не будут признаны международным сообществом. Голосование ни в коей мере не способствовало нахождению мирного политического решения, а условия, в которых оно проводилось, особенно с учетом того, что этническим грузинам не было дано право голоса, не позволяют даже приблизительно выявить волю населения»,- добавил он.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Южной Осетии состоялись выборы президента и референдум о независимости этой непризнанной республики от Грузии.

На президентских выборах, по предварительным данным, лидирует нынешний глава Южной Осетии Эдуард КОКОЙТЫ. Его поддержали более 96% проголосовавших.

За независимость от Грузии на воскресном референдуме высказались 99% избирателей.

На альтернативных референдуме и выборах, состоявшихся в двух районах Южной Осетии, находящихся под юрисдикцией Грузии, большинство местных жителей поддержали идею федеративных отношений с Грузией. 88% хотят видеть главой республики Дмитрия САНАКОЕВА - бывшего премьера и министра обороны Южной Осетии