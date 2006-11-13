Премьер Польши блокировал переговоры России с ЕС

У России возникли серьезные трудности на пути к заключению нового Соглашения о партнерстве и сотрудничестве с ЕС. Сегодня на заседании глав МИД ЕС в Брюсселе Польша отказалась снять вето с решения о начале переговоров между ЕС и Россией.

Польша заявила, что будет блокировать переговоры по этому важнейшему документу до тех пор, пока Россия не ратифицирует Энергетическую хартию - документ, который президент России Владимир Путин неоднократно называл неприемлемым. Позицию Польши разделяют немногие: в стане ЕС назрел раскол по "российскому вопросу".

Ключевой аспект сотрудничества - "энергетическое партнерство". Его рамки должны быть зафиксированы весной 2007 года на энергосаммите ЕС и его партнеров в области энергетики в Берлине. Кроме того, характер отношений с Россией должен быть прописан в специальном рамочном соглашении, которое придет на смену действующему соглашению о партнерстве и сотрудничестве ЕС-РФ, подписанному в июне 1994 года (вступило в силу в декабре 1997 года сроком на десять лет).

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