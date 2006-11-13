Победившие демократы требуют от Буша вывести войска из Ирака

Лидеры Демократической партии США, победившей на выборах, обратились с требованием к администрации Президента Джорджа БУША начать вывод войск из Ирака в течение четырех-шести месяцев.

Как передает NEWru, в интервью еженедельнику Time лидер демократической фракции в палате представителей Конгресса США Нэнси ПЕЛОСИ, которая вскоре станет спикером палаты представителей и третьим человеком в государственной иерархии США, заявила, что Американские войска в Ираке воспринимаются как оккупационные. "Наше присутствие там служит магнитом для террористов", - подчеркнула она. Н.ПЕЛОСИ выразила надежду, что по меньшей мере 30 тысяч американских военнослужащих будут выведены из Ирака до осени следующего года.

Сенатор-демократ Карл ЛЕВИН заявил в интервью телекомпании АВС, что "самой безотлагательной задачей" США после победы демократов на недавних промежуточных выборах в Конгресс "является изменение политики в Ираке", передает ИТАР-ТАСС.

Другой сенатор - Джозеф БАЙДЕН, которого считают одним из вероятных кандидатов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2008 года, поддержал это требование своего коллеги.

Однако руководитель аппарата сотрудников Белого дома Джошуа БОЛТЕН заявил в телеинтервью, что "установление даты выхода из Ирака означало бы настоящую катастрофу для иракского народа".