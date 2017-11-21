Госдеп США одобрил продажу Грузии противотанковых ракетных комплексов Javelin, в которых нуждается и Украина

Госдеп США принял решение об утверждении возможной продажи Грузии ракет Javelin и пусковых установок на 75 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство минобороны США по сотрудничества в сфере безопасности.

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Правительство Грузии обратилось с запросом о покупке четырехсот десяти ракет Javelin и семидесяти двух пусковых комплексов Javelin Command (CLU) (включая два блока CLaw Javelin Block 1, которые будут использоваться в качестве запасных частей), передает "Украинская правда".

Также включены десять инструкторов, техническая помощь правительства и подрядчика США, транспорт и другие связанные элементы логистики и программы поддержки. Общая сметная стоимость составляет 75 млн. долл. США.

"Предлагаемая поставка будет способствовать внешней политике и национальной безопасности Соединенных Штатов, улучшая безопасность Грузии. Система Javelin предоставит Грузии более широкие возможности для удовлетворения своих требований национальной обороны. Грузия не будет испытывать трудности с освоением этой системы в своих вооруженных силах", - говорится в сообщении.

Как отмечается, агентсво сообщает о потенциальной продаже комплексов в соотвествии с требованием закона. Уведомление не означает, что сделка была заключена.

Как сообщал УНИАН, в июле 2015 года президент Украины Петр Порошенко в интервью изданию The Wall Street Journal заявил, что Украина нуждается в 1 тыс. 240 противотанковых ракетных комплексов Javelin для сдерживания российской агрессии.

Сенат США одобрил проект закона о “Бюджете США на 2018 г. на нужды национальной обороны”, который содержит разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления безопасности помощи Украине. Законопроект направлен на подпись президенту США.

При этом Совет национальной безопасности США решил рекомендовать президенту Дональду Трампу выделить грант на сумму 47 млн долларов для покупки американского оружия Украиной.