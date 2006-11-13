Принцессу Японии Айко торжественно представили жителям Токио (фото)

Принцессу Японии Айко торжественно представили жителям города Токио, сообщает 5 канал. По традиции эта церемония происходит после того, как маленькой принцессе исполняется пять лет.

Айко единственный ребенок в семье Нарухито и Масако. Однако по закону она не может унаследовать трон. Наследником императора может стать двоюродный брат Айко, который родился в сентябре. Это первый случай за сорок лет, когда в императорской семье родился представитель мужского пола. До его появления на свет император предлагал изменить закон, чтобы трон могла занять женщина.