Аскания поднялась в мировом конкурсе за звание новых мировых чудес природы

Заповедник “Аскания-нова”, представляющий Украину во всемирном конкурсе “Семь новых чудес природы”, поднялся еще на две позиции в Интернет-голосовании за претендентов на это звание в своей группе - “ Леса, национальные парки, национальные заповедники”. Если к концу прошлой неделе мы занимали 43-ю позицию в рейтинге, то утром 25 мая “Аскания” была 41-й. Хотя, следует отметить, отрыв от лидеров, по-прежнему значительный - к следующему этапу выходят лишь 11 победителей в каждой из групп.

Напоминаем, что голосование будет длиться до 7 июля этого года на официальном сайте конкурса. Для удобства украинские пользователи Интернета могут воспользоваться сайтом, где процедура голосования подробно изложена на украинском языке.

Украина также представлена в конкурсе рекой Днепр (поскольку река протекает через три страны, соответственно Днепр номинируется от Украины, России и Беларуси). При этом Днепр за последнюю неделю также поднялся в рейтинге на несколько позиций - с 37-го на 31-е место в своей группе ( “Озера, реки, водопады”).

Всего нужно одновременно проголосовать за 7 претендентов, поэтому один голос может поддержать и Асканию-нову, и Днепр. А чтобы не голосовать за конкурентов, можно избирать номинантов из других категорий (всего групп для голосования 7, поэтому можно выбрать по одному объекту).

В Украине создан комитет общественной поддержки “Аскании”. Его возглавил народный депутат Украины Николай Баграев, в комитет вошли абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастики Анна Бессонова, генеральный директор телеканала ICTV Александр Богуцкий, директор Херсонского музыкально-драматичного театра им. Кулиша Александр Книга, президент Национальной радиокомпании Украины Виктор Набруско, народный артист Украины Александр Пономарев, популярный дуэт Потап и Настя Каменских, народная артистка Украины Наталия Сумская, главный редактор УНИАН Александр Харченко, народный артист Украины Анатолий Хостикоев. Как прозвучало на одном из заседаний оргкомитета, “если “Аскания” объединила таких разных людей в одном общественном органе, есть надежда, что украинцы таки поддержат наш заповедник в мировом конкурсе”.

Напомним, для того, чтобы отдать свой голос за “Асканию” проще всего зайти на сайт www.7chudes.in.ua. Ваш голос нужен для победы.