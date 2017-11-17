В Париже появятся такси на автопилоте

Электрическое и автономное такси, рассчитанное на 6 человек, появится в Париже до конца следующего года. Об этом сообщает Euromag со ссылкой на Challenges.

Модель, получившая название Autonom Cab и разработанная лионской компанией Navya, отличается от предыдущей модификации автономного автомобиля Autonom Shuttle, которая способна следовать без водителя лишь по заданному маршруту.

Роботу-такси в Париже предстоит охватывать различные маршруты. Его уровень автономности будет равен 5.

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Пассажиры автономного такси будут указывать точку назначения с помощью мобильного приложения. Бортовой компьютер такси проложит маршрут с учетом пожеланий каждого из шести клиентов.

Компания намерена выпустить первые экземпляры Autonom Cab во втором триместре 2018 го года для Европы и Австралии. Окончательный список городов, где появятся такси без водителя, пока не составлен.