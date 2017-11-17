Во Франции скончался звезда "Трех мушкетеров" Робер Ирш

Во Франции скончался актер Робер Ирш (настоящее имя - Поль Робер). Об этом сообщает Le Monde.

Артист родился 26 июля 1925 года. Ирш играл в театрах Парижа, Ниццы и Марселя.

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На его счету более 20 ролей в фильмах, составивших классику французского кинематографа, в том числе "Собор Парижской Богоматери", "Интриганки", "Зовите меня Матильда", "Лечение шоком" и во многих других. В фильме "Три мушкетера" актер исполнил роль друга Д’Артаньяна – Планше.

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