В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о независимости

11:59, 12 ноября 2006
Мир
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США, Евросоюз и НАТО осудили референдум

В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о ее независимости от Грузии.

Как передает радио «Свобода», по сообщению властей в Цхинвали, на территории самопровозглашенной республики усилены меры безопасности, ограничено движение транспорта.

США, Евросоюз и НАТО осудили референдум, подчеркнув, что он только осложнит ситуацию в регионе.

 

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