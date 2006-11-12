В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о независимости

В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о ее независимости от Грузии.

Как передает радио «Свобода», по сообщению властей в Цхинвали, на территории самопровозглашенной республики усилены меры безопасности, ограничено движение транспорта.

США, Евросоюз и НАТО осудили референдум, подчеркнув, что он только осложнит ситуацию в регионе.