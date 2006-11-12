В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о независимости
11:59, 12 ноября 2006Мир
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США, Евросоюз и НАТО осудили референдум
В Южной Осетии проходят выборы Президента и референдум о ее независимости от Грузии.
Как передает радио «Свобода», по сообщению властей в Цхинвали, на территории самопровозглашенной республики усилены меры безопасности, ограничено движение транспорта.
США, Евросоюз и НАТО осудили референдум, подчеркнув, что он только осложнит ситуацию в регионе.
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