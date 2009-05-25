На Новую Зеландию обрушились снегопады и ветер - более 140 км/час

Сильные снегопады и шквалистые ветра обрушились вчера на Новую Зеландию. Как передает ИТАР-ТАСС, основные удары стихии пришлись на районы пролива Кука, Веллингтон, Окленд, Палмерстон- Норт, Крайстчерч, Льюис, Рангипо.

Ураганный ветер, скорость которого порой превышает 140 км в час, срывает крыши домов, переворачивает автомашины и валит деревья, что приводит к множественным авариям на линиях электропередачи. В городе Нгауранга без света остались более 1,2 тыс. домов. В пригороде Крайстчерча ведется эвакуация жителей, чьи дома были разрушены. Из-за выпавшего снега движение автотранспорта на островах Северный и Южный частично парализовано. В международном аэропорту Веллингтона отменены все авиарейсы. Закрыто паромное сообщение.

Сведения о пострадавших пока не поступали. Местным жителям рекомендовано воздержаться от автомобильных поездок и не покидать дома. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько дней погода лишь ухудшится.