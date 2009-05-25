В Азербайджане солдат расстрелял четырех сослуживцев, еще одного ранил
03:21, 25 мая 2009Мир
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Учения превратились в трагедию
Военнослужащий срочной службы Вооруженных сил Азербайджана открыл огонь по сослуживцам в ходе учений на военном полигоне Сейфали в Шямкирском районе страны, сообщает в воскресенье агентство ANS PRESS.
В результате инцидента, который, как отмечается, произошел из-за неосторожного обращения с оружием, погибли четверо военнослужащих. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Гянджи.
Виновником инцидента является 20-летний Сафаров Орхан ТОФИГ-оглу, призванный в армию военным комиссариатом Агджабединского района Азербайджана. Одним из погибших называется Равиль Аташов. Личности остальных погибших и раненых военнослужащих устанавливаются.
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