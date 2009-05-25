В Азербайджане солдат расстрелял четырех сослуживцев, еще одного ранил

Военнослужащий срочной службы Вооруженных сил Азербайджана открыл огонь по сослуживцам в ходе учений на военном полигоне Сейфали в Шямкирском районе страны, сообщает в воскресенье агентство ANS PRESS.

В результате инцидента, который, как отмечается, произошел из-за неосторожного обращения с оружием, погибли четверо военнослужащих. Еще один в тяжелом состоянии доставлен в военный госпиталь Гянджи.

Виновником инцидента является 20-летний Сафаров Орхан ТОФИГ-оглу, призванный в армию военным комиссариатом Агджабединского района Азербайджана. Одним из погибших называется Равиль Аташов. Личности остальных погибших и раненых военнослужащих устанавливаются.