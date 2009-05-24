В Америке окончание школы «отпраздновали» стрельбой на вечеринке

Мужчина открыл стрельбу в американском штате Аризона в доме, где проходила вечеринка по случаю окончания школы: погибли два человека, четверо получили ранения.

Как передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на полицию, произошла ссора, мужчина 37 лет вышел из дома к своему автомобилю, достал пистолет, затем вернулся в дом, где устроил стрельбу. Прибывшие к месту происшествия патрульные встретили вооруженное сопротивление.

Преступника удалось арестовать только спустя 4 часа. Среди погибших 10-летний ребенок, один офицер полиции получил ранение в ходе перестрелки.

Происшествие произошло в городе Меса, который расположен в окрестностях Финикса.