В польском Жешуве открыли памятную доску Петлюре

В административном центре Подкарпатского воеводства на юго-востоке Польши открыта памятная доска Симону Петлюре.

Торжественная церемония состоялась в одном из лицеев Жешува в рамках празднования 130-й годовщины со дня его рождения, сообщает Газета.Ru.

Посол Украины в Польше Александр МОЦИК поблагодарил польскую власть и директора лицея за открытие памятной доски и отметил, что «состязания 20-х годов прошлого века за независимость Украины не были напрасными - и сегодняшняя независимость нашего государства, дорогу к которой прокладывали десятки поколений украинцев, является тому свидетельством».

С.Петлюра родился в Полтаве в 1879 году. Во время гражданской войны был главным атаманом Украинской Народной Республики. В 1919 году возглавил УНР. В 1920 году эмигрировал в Польшу. 25 мая 1926 года погиб от руки агента НКВД С.-Ш.Шварцбарда.