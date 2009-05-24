В Риме открылась встреча министров энергетики стран G8

Бизнес-форум с участием крупнейших мировых компаний, которые работают в энергетической отрасли, открыл в воскресенье в Риме совещание министров энергетики стран "большой восьмерки", сообщают РИА “Новости”.

Как отмечают организаторы, основная цель бизнес-форума, который предшествует встрече министров G8, - обсуждение инвестиционных перспектив отрасли в условиях мирового финансово-экономического кризиса.

Кроме членов G8 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, США, Россия и Великобритания) во встрече примут участие представители Еврокомиссии, а также делегации из Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Мексики, Южной Кореи, Саудовской Аравии и Египта.

В дискуссии об инвестициях в энергетику, климатических изменениях и нехватке энергетических ресурсов примут также участие представители Алжира, Руанды, Австралии, Нигерии, Ливии, Индонезии и Турции.

В ходе римского заседания будут обсуждаться такие вопросы, как привлечение инвестиций для обеспечения энергобезопасности, координация международной деятельности по энергосбережению и возможности развития возобновительных источников энергии.

На встрече планируется также рассмотреть вопрос Киотского протокола, в связи с тем, что в конце года в Копенгагене будут обсуждаться перспективы посткиотского периода.

Встреча министров G8 будет продолжаться два дня: 24 и 25 мая. По ее завершении предусматривается подписать ряд документов, в том числе соглашение об энергоэффективности.