В Дагестане на газопроводе нашли взрывное устройство

14:15, 24 мая 2009
Мир
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Подачу газа прекратили

Специалисты разминировали взрывное устройство, обнаруженное на участке газопровода в Дагестане, сообщает BBC.

Ранее на трубе был обнаружен подозрительный предмет, который оказался взрывным устройством.

Самодельное взрывное устройство представляло собой пластиковое ведро, заполненное аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой.

С момента обнаружения взрывного устройства подача газа на этом участке газопровода была прекращена.

 

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