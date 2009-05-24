В Дагестане на газопроводе нашли взрывное устройство

Подачу газа прекратили

Специалисты разминировали взрывное устройство, обнаруженное на участке газопровода в Дагестане, сообщает BBC. Ранее на трубе был обнаружен подозрительный предмет, который оказался взрывным устройством. Самодельное взрывное устройство представляло собой пластиковое ведро, заполненное аммиачной селитрой и алюминиевой пудрой. С момента обнаружения взрывного устройства подача газа на этом участке газопровода была прекращена.

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