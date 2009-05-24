Пакистанские войска вступили в решающий бой с талибами

Пакистанские войска ведут бои за Мингору - самый крупный город долины Сват, ранее контролируемой боевиками движения Талибан, передает Би-би-си. По некоторым данным, в сражении принимают участие 4 тыс. боевиков и 15 тыс. солдат правительственных войск. По словам пакистанских военных, город окружен, большая часть складов оружия и боеприпасов разрушена, пути поставки обрезаны.

Сообщается, что это сражение является, возможно, самым важным в последней военной кампании. Взятие Мингоры может стать поворотным моментом в противостоянии властей Пакистана с боевиками.

Напомним, власти Пакистана приняли решение начать масштабную операцию против талибов после того, как лидеры экстремистов разорвали мирное соглашение с Исламабадом, заключенное в феврале 2009 г. В апреле 2009 г. талибы заняли населенные пункты в северо-западном районе Бунер, пытаясь таким образом распространить свое влияние на соседние с долиной Сват провинции. В результате боевых действий долину покинули порядка 2 млн мирных жителей.

РосБизнесКонсалтинг