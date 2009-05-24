Ветеран коммунистического движения избран премьер-министром Непала

Парламент Непала в субботу избрал премьер-министром страны ветерана Объединенной марксистско-ленинской Компартии Мадхава Кумара НЕПАЛА, сообщает Associated Press.

Это было ожидаемое событие, за М.НЕПАЛА готовы были проголосовать 23 из 25 фракций парламента, отмечает агентство. В Учредительном собрании Непала 601 депутат, из них 103 принадлежат однопартийцам М.НЕПАЛА, 110 - партии Непальский конгрес, 220 - Коммунистической партии Непала (маоистской).

Выступая в пятницу перед депутатами, покинувший пост премьер-министра лидер маоистов Пушпа Камал ДАХАЛ (Прачанда) обрушил град критики на Индию, президента и бывших союзников по коалиции: 3 мая объединённые марксисты-ленинисты объявила о выходе из коалиции в знак протеста против отстранения главнокомандующего вооруженными силами, который не хотел зачислять в армию 19 тысяч бывших партизан-маоистов. 4 мая 2009 года Прачанда подал в отставку сам из-за того, что правительству не удалось назначить нового главнокомандующего (эту инициативу заблокировал президент страны Рам Баран ЯДАВ).

По мнению П.ДАХАЛА, Индия продолжает вести себя как "старший брат" Непала и давит на политических союзников маоистов в Учредительном собрании.