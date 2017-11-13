Мэр Венеции назвал "скрягами" туристов, которые жаловались на высокие цены в городе

В Италии мэр Венеции Луиджи Бруньяро назвал туристов, которые жалуются на слишком высокие цены в городе «скрягами».

Как сообщает «ЕП» со ссылкой на The Local, "скрягами" мэр итальянского города назвал британскую семью, которая пожаловалась на счет в более 500 евро за обед возле площади Святого Марка.

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"То, что они платили, является справедливым", - сказал он, комментируя ситуацию добавив "Если вы приезжаете в Венецию, то вам следует знать, что вы в Венеции, и что вам придется потратить немного денег. Фактически, оставлять чаевые для всех людей, которые там работают для вас".

"Добро пожаловать, но вы должны тратить деньги", - заявил туристам мэр города Луиджи Бруньяро после серии инцидентов, в которых иностранцы утверждали, что с них взяли завышенную цену в ресторанах Венеции.