В Германии хотят отменить восьмичасовой рабочий день

В Германии следует ввести более гибкий график работы для поддержания конкурентоспособности немецких компаний. Об этом заявил глава Совета экономических экспертов при правительстве ФРГ Кристоф Шмидт (Christoph Schmidt) в интервью газете Welt am Sonntag, обнародованном в воскресенье, 12 ноября.

"Фирмы, которые хотят выжить в новом, пронизанном цифровыми технологиями, мире, должны быть маневренными и уметь быстро созвать свои команды (сотрудников. - Ред.). Убеждение, что рабочий день начинается в офисе утром и заканчивается после выхода из офиса, устарело", - считает Шмидт, пишет DW.

Вместе с тем специалист предостерег от скрытого увеличения рабочего времени в результате реформы.

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"Возможно, работодателям этого и хотелось бы, но речь должна идти исключительно о том, чтобы существующее рабочее время гибче распределялось в течении дня и недели", - пояснил Шмидт.

Немецкие работодатели давно выступают за отмену восьмичасового рабочего дня и сохранение действующей нормы об ограничении труда 48-ми часами в неделю, пишет Welt am Sonntag. Они также выступают за сокращение с 11 до 9 часов зафиксированной в законодательстве нормы обязательного перерыва между рабочими днями. Профсоюзы - против, потому что остерегаются фактического освобождения рабочего времени для работников.

Совет экономических экспертов передал свои выводы канцлеру ФРГ Ангеле Меркель (Angela Merkel). Реформа трудового законодательства - одна из тем переговоров относительно создания коалиции "Ямайка" в составе христианских демократов, "зеленых" и свободных демократов в Бундестаге нового созыва.