СМИ узнали имя "племянницы" Путина, с которой встречался экс-советник Трампа

В США федеральные следователи узнали имя таинственной россиянки, которая предложила помочь в организации встреч между бывшим советником кампании Трампа Георгием Пападопулосом и чиновниками Кремля. Женщину, которая выдавала себя за племянницу Владимира Путина зовут Ольга Виноградова.

Об этом сообщает Politico.

Имя женщины приобрело новое значение для федеральных следователей, когда они расследовали роль женщины, о которой Пападопулос сначала писал в электронных письмах до своих коллег по кампании как "племяннице Путина", а потом узнал, что она не имеет отношения к президенту России.

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Экс-советник Трампа называл Виноградову по имени в своих сообщениях весной 2016 года. Он познакомился с россиянкой в марте 2016 года благодаря почетному директору Лондонской академии дипломатии Джозеф Мифсуд. Академик назвал Виноградову человеком с большими связями в российском правительстве.

Собеседник издания подчеркивает, что подробной информации об этой женщине в письмах нет. Неизвестно, где она жила, чем занималась, на какой должности работала и есть указанное в письмах имя настоящим, а не псевдонимом.

Затем стало известно, что женщина, которую называли "племянницей Путина", "просто студенткой". Интерес Пападопулоса к ней "очень отличался от академического".

Как сообщал УНИАН ранее, экс-советник Дональда Трампа Джордж Пападопулос признался в череде контактов с определенным профессором и гражданкой РФ, которые якобы имели связи с российской властью. По этим данным, неназванный профессор рассказывал Пападопулосу о компромат на Хиллари Клинтон в форме "тысяч электронных писем" еще до публикации WikiLeaks переписки руководства Демократической партии, а также якобы свел его с представителем МИД России.