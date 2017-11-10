Рекордный долгожитель: чилиец заявил, что он родился 121 год назад (видео)

В Чили нашли человека, который утверждает, что он родился 121 год назад. Если Селино Виллануева и вправду появился на свет еще в 1896 году, то это означает, что он живет дольше всех мужчин.

Впрочем, своей строки в Книге рекордов Гиннеса в долгожителя пока нет, говорится в сюжете ТСН. Когда Селино было 99 лет, его дом сгорел вместе со всеми документами, подтверждающими дату его рождения.

Соседка, которая приютила дедушку после пожара, говорит, что и не думала, что он проживет в ее семье так долго.