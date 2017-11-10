Рекордный долгожитель: чилиец заявил, что он родился 121 год назад (видео)
12:09, 10 ноября 2017Мир
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Впрочем документов, подтверждающих дату рождения чилийца-долгожителя, нет: они сгорели вместе с домом дедушки.
Рекордный долгожитель: чилиец заявил, что он родился 121 год назад
В Чили нашли человека, который утверждает, что он родился 121 год назад. Если Селино Виллануева и вправду появился на свет еще в 1896 году, то это означает, что он живет дольше всех мужчин.
Впрочем, своей строки в Книге рекордов Гиннеса в долгожителя пока нет, говорится в сюжете ТСН. Когда Селино было 99 лет, его дом сгорел вместе со всеми документами, подтверждающими дату его рождения.
Соседка, которая приютила дедушку после пожара, говорит, что и не думала, что он проживет в ее семье так долго.
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