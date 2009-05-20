Парламент Дании одобрил расширение автономии Гренландии
10:15, 20 мая 2009Мир
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Цена вопроса - полезные ископаемые
Датский парламент принял подавляющим большинством голосов закон о расширенной автономии Гренландии. Таким образом, утвержден результат референдума, проведенного на острове в ноябре прошлого года.
Как передает ИТАР-ТАСС, новый режим, вводимый в результате переговоров с Данией, в частности, предоставляет гренландцам право самостоятельно распоряжаться собственными природными ресурсами - месторождениями нефти и природного газа, золота и алмазов, урана, цинка и свинца.
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