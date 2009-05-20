Парламент Молдовы будет избирать Президента страны

Парламент Республики Молдова сегодня будет избирать Президента страны.

На должность главы государства претендуют двое кандидатов – действующий премьер-министр Зинаида ГРЕЧАНАЯ и врач, академик Станислав ГРОППА, передает радио “Свобода”.

Оба претендента представляют правящую Партию коммунистов. Лидер партии, нынешний Президент Молдовы Владимир ВОРОНИН уже дважды занимал наивысшую должность в стране и не может баллотироваться на третий срок.

Президент Молдовы избирается простым большинством, поэтому для его избрания необходимы голоса 61 депутата из 101. В то же время, коммунисты имеют в парламенте 60 мандатов.

Для победы одного из кандидатов необходимо, чтобы за него проголосовал хотя бы один депутат от оппозиции. Однако представители оппозиции обещают бойкотировать голосование.