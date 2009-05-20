Крушение самолета на острове Ява: погибли 78 человек

Число жертв крушения военно-транспортного самолета в среду в Индонезии на острове Ява достигло 78, десятки получили ранения, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителей ВВС страны.

Агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на представителей ВВС страны ранее сообщало о 68 погибших.

Военно-транспортный самолет С-130 Hercules, направлявшийся из Джакарты в восточную часть острова, разбился близ города Мадиун в индонезийской провинции Восточная Ява.

По уточненным данным, на борту самолета находились 11 членов экипажа и 99 пассажиров, среди которых были военнослужащие и члены их семей, в том числе десять детей.

По информации представителей местных властей, самолет рухнул на несколько домов, в результате погибли по меньшей мере два человека, находившиеся во время крушения на земле.

К месту ЧП прибыли спасательные службы и армейские подразделения, которые продолжают извлекать тела погибших из-под обломков самолета, который практически полностью разрушился в результате аварии. Некоторые участки места происшествия все еще охвачены пожаром, возникшим при авиакатастрофе.

По свидетельствам очевидцев, в то время пока самолет был еще в воздухе, на его борту произошел взрыв, после чего он развалился на две части и рухнул на землю.

ВВС Индонезии создало специальную группу для расследования обстоятельств и причин трагедии.

РИА Новости