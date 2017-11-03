Трамп назвал позором для США расследование его "связей" с Россией

Расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США, в котором американские спецслужбы обвиняют Москву, президент США Дональд Трамп назвал позором. Об этом он заявил Fox News, как сообщает "Громадське".

«Это досье являются полностью фальшивыми и выглядит как роман, оно стало позором, не нужно было его начинать. И потом я слышу ту сумму, которую они [демократы] потратили. Я думаю, позорно, что такая вещь может произойти», — сказал он.

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Так Трамп прокомментировал публикацию The Washington Post, которая в конце октября сообщила о том, что штаб экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон и Национальный комитет Демократической партии помогли с финансированием расследования, итогом которого стала публикация досье о предполагаемых связях Трампа и пришла с ним в Белый дом.

Источники издания, знакомые с ситуацией, отметили, что Клинтон и Нацкомитет Демократической партии спонсировали фирму, которая вела расследование, — Fusion GPS — через фирму адвоката Стила Элиаса до конца октября 2016-го года (выборы состоялись 8 ноября). Газета также привела выдержки из финансовой отчетности, которая показала, что штаб Клинтон выплатил Perkins Coie $ 5,6 млн за судебные издержки с июня 2015 года по декабрь 2016 года, а Нацкомитет — $ 3,6 млн за «юридический консалтинг» с ноября 2015-го года.

Ранее сообщалось, что руководителей Facebook, Twitter и Google допросят по делу о вмешательстве РФ в выборах США. Сенат провел слушания по этому поводу.