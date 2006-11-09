20 литров чистой воды в день - одно из основных прав человека

Программа развития ООН (ПРООН) призывает признать норму в 20 литров чистой воды в день одним из основных прав человека.

Как говорится в докладе ПРООН "О развитии человека-2006", в основе глобального кризиса в области водоснабжения, в результате которого 1,1 миллиарда жителей планеты не имеют доступа к безопасной воде, лежит не нехватка воды, а бедность и неравенство.

"Для значительной части развивающихся стран грязная вода представляет гораздо более серьезную угрозу безопасности людей, чем вооруженные конфликты. Мир страдает от переизбытка конференций по проблемам водоснабжения и канализации и от недостатка конкретных действий", - заявил на конференции глава отдела Национальных докладов о развитии человека ПРООН Тимати Скотт.

По его словам, для решения проблемы необходим глобальный план действий, предусматривающий активное участие стран "Большой восьмерки" с целью мобилизовать международные усилия, поставив проблемы водоснабжения и канализации в центр повестки дня развития мира.

Как считают авторы доклада, выходу из создавшейся ситуации будет способствовать реализация трех пунктов. Во-первых, признать доступ к чистой воде правом человека. "На каждого человека должно приходиться не менее 20 литров чистой воды в день, причем бедняки должны получать эту норму бесплатно", - сказал Скотт.

Кроме того, необходимо разработать национальные стратегии в области водоснабжения и канализации. "В связи с этим ПРООН призывает все правительства разработать национальные планы для ускорения прогресса в области развития водоснабжения и канализации и обеспечить их финансирование в объеме не менее 1% ВВП, а также разработать четкие стратегии преодоления неравенства", - добавил Скотт.

И, наконец, необходимо значительно увеличить международную помощь нуждающимся странам по развитию водоснабжения и канализации, доклад призывает дополнительно выделять на эти цели $3-4 миллиарда.

"Все граждане должны иметь доступ к ресурсам, достаточный, чтобы удовлетворять свои насущные потребности и вести достойную жизнь. Чистая вода - это часть социального минимума", - считают авторы документа.

РИА “Новости”