Теракт в Нью-Йорке: известного американского актера спас его пес

В элитном районе Нью-Йорка Манхэттене, где накануне произошел теракт, от гибели чудом спасся американский актер и певец Джош Гробан. Об этом он написал в Twitter.

Once I got far enough away I took this video of the quick response from our amazing NYPD and NYFD pic.twitter.com/v0nwJiqmDw — josh goblin (@joshgroban) October 31, 2017

«Я дрожу. Это тот угол, где я должен был пить кофе, но мой пес потащил меня в парк за 10 минут до выстрелов», - написал актер.

I'm shaking. That's the corner I was supposed to have my coffee but my dog pulled me into the park half a block away 10 min before shooting. https://t.co/AvQeRv7Jha — josh goblin (@joshgroban) October 31, 2017

Как сообщал УНИАН ранее, наезда пикапа на людей на Манхэттене был терактом, заявил мэр города Билл Де Блазио. По его словам, жертвами атаки стали восемь человек, еще десятки пострадали. Позже в пожарном департаменте уточнили, что 11 человек были доставлены в больницы. Подозреваемый был ранен полицейскими в живот. Его задержали и доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что нет доказательств, что атака была частью какого-то большого плана, он назвал задержанного «одиноким волком».

Мужчина вел арендованный пикап. Он проехал по велодорожке на Вест стрит несколько кварталов, затем сбил несколько людей рядом со Старшей Школой Стайвезант на углу Чеймберс-стрит и врезался в школьный автобус. После этого грузовик остановился и водитель бросил пикап. При себе он имел пейнтбольну и пневматическое ружье. Сначала сообщалось, что подозреваемый был вооружен огнестрельным оружием и открыл огонь по людям.