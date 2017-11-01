Теракт в Нью-Йорке: известного американского актера спас его пес

09:58, 01 ноября 2017
Мир
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Актер планировал попить кофе на том месте, где произошел теракт.

Актера спас его пес / фото InStyle

В элитном районе Нью-Йорка Манхэттене, где накануне произошел теракт, от гибели чудом спасся американский актер и певец Джош Гробан. Об этом он написал в Twitter.

«Я дрожу. Это тот угол, где я должен был пить кофе, но мой пес потащил меня в парк за 10 минут до выстрелов», - написал актер.

Как сообщал УНИАН ранее, наезда пикапа на людей на Манхэттене был терактом, заявил мэр города Билл Де Блазио. По его словам, жертвами атаки стали восемь человек, еще десятки пострадали. Позже в пожарном департаменте уточнили, что 11 человек были доставлены в больницы. Подозреваемый был ранен полицейскими в живот. Его задержали и доставили в ближайший госпиталь. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо заявил, что нет доказательств, что атака была частью какого-то большого плана, он назвал задержанного «одиноким волком».

Мужчина вел арендованный пикап. Он проехал по велодорожке на Вест стрит несколько кварталов, затем сбил несколько людей рядом со Старшей Школой Стайвезант на углу Чеймберс-стрит и врезался в школьный автобус. После этого грузовик остановился и водитель бросил пикап. При себе он имел пейнтбольну и пневматическое ружье. Сначала сообщалось, что подозреваемый был вооружен огнестрельным оружием и открыл огонь по людям.

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Теги: #теракт в Нью-Йорке#теракт в Манхеттене#Джош Гробан