В Британии уволили моряков за употребление наркотиков и секс на подводной лодке

В Великбритании лишь за месяц уволили 16 членов экипажа подводной лодки "Виджилент". Причиной этому послужили интимные отношения и употребление наркотиков, пишет ТСН.

Сообщается, что 9 членов экипажа подводной лодки уволили за употребление кокаина на службе. Их обвиняют в организации вечеринок на борту, когда корабль находился с миссией у берегов США.

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Кроме того, на одного из моряков ждет трибунал, потому что он самовольно отлучился со службы, чтобы слетать к девушке.

Издание отмечает, что в начале октября от командования отстранили капитана субмарины – за интимную связь с подчиненной. Позже по той же причине лишили должностей заместителя командира экипажа и женщину-инженера. Скандал уже окрестили самым громким в истории британских ВМС.