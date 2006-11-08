Впервые в конгресс США избран мусульманин

На промежуточных выборах в штате Миннесота впервые в американской истории в конгресс США избран мусульманин - кандидат от демократической партии, бывший адвокат 42-летний афроамериканец Кейт Элиссон.

Как сообщили РИА Новости в избирательной комиссии пятого избирательного округа штата Миннесота, по которому в палату представителей избирается Эллисон, к этому часу подсчитаны уже избирательные бюллетени по 70% избирательных участков, где за Эллисона подано 56% голосов, а за его соперника-республиканца Алана Файна - 21%.

Ранее, используя свою собственную методику и данные exit polls, телекомпания Эн-би-си уже объявила Элиссона победителем на состоявшихся выборах.

Эллисон принял ислам в 19-летнем возрасте, когда учился в университете штата Детройт.

В одном из интервью в ходе своей предвыборной гонки Эллисон заявил, что по его мнению "было бы неплохо, если бы кто-то, кто является мусульманином, находился в конгрессе, чтобы мусульмане чувствовали, что они часть политики в этом органе, и чтобы остальные американцы видели, что мы находимся здесь, чтобы внести вклад в свою страну".

По данным неправительственной организации Альянс американских мусульман, которая активно поддерживает кандидатуру Эллисона, в настоящий момент в США проживают в общей сложности около 5 миллионов американцев, исповедующих ислам.

РИА "Новости"