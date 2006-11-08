Пентагон возглавит бывший глава ЦРУ

Президент США Джордж БУШ выдвинул кандидатуру экс-главы ЦРУ Роберта ГЕЙТСА на пост министра обороны США, сообщает РИА «Новости». Это назначение требует утверждения в сенате США.

О выдвижении Р.ГЕЙТСА президент США объявил на пресс-конференции в Белом доме.

"Если его утвердит сенат, Боб (ГЕЙТС) принесет с собой более чем 25-летний опыт работы в области национальной безопасности, а также репутацию эффективного руководителя", - сказал президент. По его словам, Р.ГЕЙТС "служил шести президентам, представляющим обе партии, и вырос с должности работника младшего уровня в ЦРУ до директора ЦРУ".

"За время службы в ЦРУ и Совете национальной безопасности Боб ГЕЙТС приобрел из первых рук знания, которые позволят ему ответить на те вызовы, с которыми наша страна будет сталкиваться в течение ближайших двух лет", - заявил Дж.БУШ.

Ранее он объявил об отставке министра обороны Дональда РАМСФЕЛДА.