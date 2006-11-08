Дональда Рамсфелда все таки отправляют в отставку

Министр обороны США Доналд Рамсфелд уходит в отставку. Об этом в среду телеканалу CNN сообщили неназванные источники в администрации Белого дома.

Ожидается, что официально об отставке главы Пентагона в своей речи объявит в ближайшее время президент США Джордж Буш.

Как сообщает CNN, решение об отставке Рамсфелда принял непосредственно Джордж Буш.

Вероятно, причиной отставки стало недовольство американцев военной кампанией в Ираке, а также проигрыш Республиканской партии на выборах в Палату представителей США.

Лента.ру