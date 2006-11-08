Кто кого не хотел видеть сильнее

Генеральный Секретарь Совета Европы Терри ДЕВИС во время пребывания в Киеве не смог встретиться с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в понедельник, 6 ноября, из-за изменившихся планов украинского премьера.

Об этом УНИАН сообщил специальный советник и спикер офиса Генерального секретаря Совета Европы Матиаш ГРУДЕН.

«Встреча Т.ДЕВИСА с премьер-министром В.ЯНУКОВИЧЕМ была запланирована на утро понедельника. Впоследствии украинское правительство решило принять участие в церемонии возложения цветов по случаю освобождения Киева от нацистской оккупации», - сообщил М.ГРУДЕН.

Он отметил, что Генеральный секретарь Совета Европы, узнав об этом решении правительства по прибытию в Киев, направил В.ЯНУКОВИЧУ сообщение, в котором выразил понимание значимости этого события для Киева, а также надежду на возможность встретиться с В.ЯНУКОВИЧЕМ в этот же день позднее.

“Однако, из-за недостатка времени, оказалось невозможным изменить программу визита с тем, чтобы найти возможность для этой встречи”, - сообщил М.ГРУДЕН, добавив, что Т.ДЕВИС должен был вылететь из Киева 6 ноября, поскольку на следующий день, 7 ноября, он должен был принять участие в очень важных дебатах по бюджету в Страсбурге.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября народный депутат от Партии регионов Анна ГЕРМАН объяснила, что запланированная на 6 ноября встреча премьер-министра Украины В.ЯНУКОВИЧА с генеральным секретарем Совета Европы Т.ДЕВИСОМ не состоялась из-за министра иностранных дел Украины Бориса ТАРАСЮКА.

По ее словам, была договоренность с делегацией Совета Европы на определенное время. “Когда нам в то время, когда должна была прибыть делегация Совета Европы, позвонили и сказали, что куда-то они там не успели: то ли в президентской администрации их задержали, то ли еще куда-то, и они просят о другом времени встречи, мы взвесили все “за и против”, мы пробовали найти такую минуту, но, к сожалению, время премьера было расписано, поскольку премьер очень ответственно относится к каждой минуте своего времени”, - отметила депутат.

Т.ДЭВИС находился в Украине 6 ноября с однодневным визитом.