Самый высокий человек планеты (фоторепортаж, дополнено)

Два метра тридцать шесть сантиметров - такой рост самого высокого человека планеты, пятидесяти пятилетнего китайца Хи Шуна. В канун международного дня Книги Рекордов Гинеса китайский великан осуществляет турне.

И первой из стран он посетил Бразилию. Посмотреть на великана в Рио-де-Жанейро собрались тысячи людей. Чтобы получить автограф деть стояли в очередях. Завтра Хи Шун отправится в другие города Бразилии. Китаец удерживает мировой рекорд уже на протяжении двух лет.

5 канал

Фото Reuters и AP

Справка УНИАН. На звание самого высокого человека в мире также претендуют тунисец Радхуан Чарбиб (236 см) и житель села Подолянцы Житомирской области Леонид СТАДНИК (253 см). Л. СТАДНИК начал расти в возрасте 14 лет после операции на мозге, в результате которой у него нарушилась секреция и обмен веществ.

18 января т.г. Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО встретился в клинической больнице «Феофания» в Киеве с Леонидом СТАДНИКОМ, рост которого вызывает ряд особых потребностей и бытовых неудобств. Л.СТАДНИК рассказал В.ЮЩЕНКО о своей жизни – хозяйстве, которое они ведут вдвоем с матерью, пенсионном обеспечении семьи, собственном увлечении разведением ягодных культур и переписке с людьми с подобными проблемами.